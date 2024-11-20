Понад 20% українців вважають, що Україну ніколи не приймуть у НАТО. Це на 10 процентних пунктів більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать результати опитування компанії Gallup.

За даними опитування, 51% респондентів вважають, що Україна стане членом НАТО протягом найближчих 10 років, хоча у 2023 році цей показник був значно вищим і складав майже 70%.

Водночас 12% опитаних сподіваються на вступ в НАТО впродовж 10-20 років, а ще 4% — через понад два десятиліття.

22% вважають, що Україну ніколи не приймуть у НАТО. Це на 12 відсоткових пунктів більше, ніж у 2023 році.

Оптимізм щодо швидкого вступу у ЄС також знизився, але ці показники вищі. У можливість вступу за наступні 10 років вірять 61%, тоді як у 2022-23 роках це було 73%; 14% вважають, що на це знадобиться більше часу. 15% вважають, що Україну ніколи не приймуть у ЄС.