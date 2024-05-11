На початку квітня, посли Європейського союзу обговорили пропозиції Єврокомісії щодо використання прибутків від заморожених російських активів. Сьогодні відомо точну цифру заблокованих активів РФ.

Про це повідомив Борис Джонсон, опублікувавши твіт у соціальній мережі Х.

У ЄС заблоковано понад 300 млрд євро російських активів. Європейські політики наголошують на необхідності того, щоб Росія заплатила за війну. Однак, замість конфіскації цих активів або випуску бондів на 100 млрд євро, які передали б нам ці гроші, вони вибирають варіант передачі доходу від цих активів, тобто 5-6 млрд євро.

Українці закликають політиків змінити своє рішення на користь допомоги Україні. Так, блогер Лачен прокоментував ситуацію.

“Я вважаю, що 100 млрд євро могли б реально змінити становище на війні. Треба тиснути європейців, щоб вони передали нам ці гроші”, – написав український медійник в Telegram.

Раніше стало відомо, що Державний департамент США заявив, як Сполучені Штати продовжують активну співпрацю з країнами Європи у питанні перенаправлення заморожених російських активів на користь України.

Більшість з цих активів, як вважається, знаходяться у фінансових установах країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.