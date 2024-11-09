Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що справедливий і міцний мир в Україні можливий лише дипломатичним шляхом. Саме тому він пропонує посередництво у проведенні мирних перемовин між Україною та Росією.

Про це пише TRT Haber, посилаючись на коментар Президента Туреччини журналістам після візитів в Киргизстан та Угорщину.

За словами Ердогана, справедливий і міцний мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони відкриють простір для дипломатії.

“Більше зброї, більше бомб, більше хаосу та конфлікту не закінчать цю війну. Більше діалогу, більше дипломатії, більше згоди відкривають двері до миру”, — вважає турецький лідер.

Водночас політик зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що конфлікт можна вирішити дипломатичним шляхом.

“Ми є країною, якій вдалося об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі й будемо це робити й надалі. Ми сподіваємося, що в нову еру ми розпочнемо нові справи та матимемо світ, де закінчаться всі конфлікти та війни”, — сказав Ердоган.