Про це Сирський заявив у Facebook.
Головнокомандувач Збройних сил України висловив вдячність союзникам за надання літаків F-16, підкресливши, що це призведе до збільшення знищених окупантів та збитих ракет і літаків, які атакують українські міста.
“F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста”, – підкреслив Сирський.
Він зазначив, що ефективне використання сучасних літаків сприятиме збереженню життя українських військовослужбовців і є важливим кроком до перемоги.
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