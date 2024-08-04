Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив впевненість, що впровадження F-16 призведе до збільшення кількості збитих російських ракет і літаків.

Про це Сирський заявив у Facebook.

Головнокомандувач Збройних сил України висловив вдячність союзникам за надання літаків F-16, підкресливши, що це призведе до збільшення знищених окупантів та збитих ракет і літаків, які атакують українські міста.

“F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста”, – підкреслив Сирський.

Він зазначив, що ефективне використання сучасних літаків сприятиме збереженню життя українських військовослужбовців і є важливим кроком до перемоги.