Понад половина дітей, які перебувають у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, не мали б залишатися в цьому закладі. Ця заява пролунала на фоні скандалу зі знущаннями в установі.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

7 та 8 жовтня представники омбудсмена відвідали центр, де проводили індивідуальну оцінку потреб дітей із залученням соціальних працівників та психологів. Під час візиту монітори відзначили, що діти виявляли обережність у своїх висловлюваннях, що може свідчити про вплив працівників закладу на їхню поведінку.

Проте, у ході тривалих бесід окремі діти розповіли про психологічний тиск, насильство і погрози. Інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

Згідно з попередніми результатами оцінки, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Зараз в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність — це можливий наслідок неякісного навчання або влаштування дітей до закладу за застарілими висновками інклюзивно-ресурсних центрів.

Лубінець рекомендує перевести цих дітей у сімейні форми виховання або забезпечити їм інклюзивне навчання.

Також, незважаючи на виявлені порушення, вихованці продовжують скаржитися на якість харчування та нестачу їжі. Один із вихованців розповів, що підпрацьовує у сфері ритуальних послуг: копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх.