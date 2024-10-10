Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
7 та 8 жовтня представники омбудсмена відвідали центр, де проводили індивідуальну оцінку потреб дітей із залученням соціальних працівників та психологів. Під час візиту монітори відзначили, що діти виявляли обережність у своїх висловлюваннях, що може свідчити про вплив працівників закладу на їхню поведінку.
Проте, у ході тривалих бесід окремі діти розповіли про психологічний тиск, насильство і погрози. Інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.
Згідно з попередніми результатами оцінки, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Зараз в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність — це можливий наслідок неякісного навчання або влаштування дітей до закладу за застарілими висновками інклюзивно-ресурсних центрів.
Лубінець рекомендує перевести цих дітей у сімейні форми виховання або забезпечити їм інклюзивне навчання.
Також, незважаючи на виявлені порушення, вихованці продовжують скаржитися на якість харчування та нестачу їжі. Один із вихованців розповів, що підпрацьовує у сфері ритуальних послуг: копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх.
“У такому віці це може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці”, — каже Лубінець.
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