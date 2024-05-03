Українські виробники дронів зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту. Пільговий режим для підприємств буде діяти на всій контрольованій території країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Продуценти безпілотників зможуть спрямувати грантові кошти на придбання, доставлення, монтаж обладнання. Це дозволить підприємцям спрямувати власні кошти в межах проєкту на поповнення оборотного капіталу.

“Умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій”, – зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Та це ще не всі зміни. Відтепер пільгові умови надання грантів на перероблення для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Це зумовлено великим попитом на участь у грантових програмах.

“Окрім того, рішення містить інші зміни. Так, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області”, – йдеться у повідовленні.

Також Уряд посилив контроль над виконанням умов договору на отримання гранту. Якщо, бізнес вчасно не створив визначену договором кількість робочих місць, то має повернути державі певну частину грантових коштів.