Нове опитування, проведене на початку грудня, вперше показало, що менше половини американців (48%) підтримують те, щоб США допомогли Україні повернути загарбану Росією територію.

Про це йдеться у звіті Gallup.

Американці розділилися приблизно порівну щодо того, чи мають Сполучені Штати продовжувати допомагати Україні відвойовувати території, які вона втратила у війні з Росією. Це знаменує собою відхід від результатів попередніх опитувань, коли більшість американців підтримували боротьбу за повну перемогу.

Водночас більшість американців стверджують, що ні росіяни, ні українці не виграють війну в Україні – такої думки дотримується 68% респондентів. Дорослі американці вдвічі частіше кажуть, що Росія виграє війну, а не Україна, що є відмінністю від двох показників 2023 року, які показали, що Україна має перевагу над Росією.

Як зазначає Gallup, американці все більше підтримують швидке припинення російсько-української війни, а нещодавнє опитування в Україні продемонструвало, що зараз незначна більшість українців виступає за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Більша частина цієї групи відкриті до територіальних поступок у рамках мирної угоди. Водночас майже четверо з 10 українців (38%) вважають, що їхня країна повинна продовжувати боротьбу до перемоги.