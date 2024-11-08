Згідно з останнім опитуванням агентства Reuters та компанії Ipsos, більшість американців переконані, що політика Дональда Трампа призведе до подальшого зростання державного боргу США.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування показало, що 62% респондентів вважають це ймовірним, причому 94% демократів поділяють це занепокоєння, у той час як лише 34% республіканців висловили аналогічну думку.

“Більшість американців очікує, що політика Трампа штовхне державний борг США на новий рівень”, – зазначається у звіті опитування.

Трамп, здобувши перемогу на президентських виборах, обіцяв масштабні податкові скорочення для бізнесу, працівників та пенсіонерів, а також впровадження високих мит на імпорт та депортацію нелегальних мігрантів.

Із ймовірним контролем над обома палатами Конгресу, республіканці тепер матимуть можливість просувати широку програму реформ, зокрема скорочення видатків та дерегуляцію в енергетиці, що також змусить їх зіштовхнутися з питанням державного боргу, який наразі складає $35 трлн.

Однак аналітики з Комітету за відповідальний федеральний бюджет попереджають, що податкові пропозиції Трампа можуть додати до боргу $7.5 трлн упродовж наступних десяти років.

Демократи проявили більше занепокоєння щодо цього прогнозу, тоді як прихильники Трампа, посилаючись на податкові надходження з 2017 року, вважають, що його політика призведе до подальшого зростання доходів.

“Федеральний дефіцит вже досяг $1,833 трлн у 2024 році, а витрати на обслуговування боргу перевищили $1 трлн”, – свідчать останні дані про стан фінансів США.

Опитування проводилося онлайн серед 1471 дорослого американця і має похибку у 3 процентних пункти.