Про це свідчить опитування глядачів дебатів, проведене SSRS для CNN.

За результатами опитування, 63% американців, які дивилися дебати, вважають, що Гарріс перевершила Трампа. Натомість 37% мають протилежну думку.

До початку дебатів ті ж самі виборці були рівномірно розділені щодо того, хто з кандидатів виступить краще: 50% вважали, що це зробить Гарріс, а 50% – що це зробить Трамп.

Результати опитування також продемонстрували зміни порівняно з червнем, коли 67% виборців, які дивилися дебати, заявили, що республіканець Трамп виступив краще. За Джо Байдена тоді віддали голоси 33%.

Зазначається, що результати опитування відображають думки про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу.

Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на 6 пунктів частіше були прихильниками Республіканської партії, ніж Демократичної, що становить авдиторію, яка приблизно на 4 відсоткові пункти більше схиляється до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці по всій країні.

Опитування CNN проводилося за допомогою текстових повідомлень серед 605 зареєстрованих виборців США, які заявили, що дивилися дебати, і результати опитування репрезентативні лише для глядачів дебатів.