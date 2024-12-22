Про це ексміністр юстиції Денис Малюська сказав у коментарі “Українській правді”.
За його словами, абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі.
“Оскільки існують резервні копії, все буде відновлене незабаром. Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб.
Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення.
Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів”, — сказав Малюська
Він запевнив, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.
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