Про це ексміністр юстиції Денис Малюська сказав у коментарі “Українській правді”.

За його словами, абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі.

“Оскільки існують резервні копії, все буде відновлене незабаром. Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб.

Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення.

Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів”, — сказав Малюська