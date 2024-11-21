Про це свідчать результати опитування, проведеного infratest dimap для телеканалу ARD.

Згідно з опитуванням, 61% респондентів виступають проти передачі цих ракет Україні. Водночас майже третина громадян країни підтримали постачання цих ракет, з них 27% вважають прийнятним їхнє використання для ударів по території Росії, а 3% підтримують передачу без такого дозволу.

Регіональні відмінності в поглядах є суттєвими: на сході Німеччини 76% опитаних проти постачання ракет, у той час як на заході країни цей показник нижчий і становить 56%. Так само на заході помітно більше прихильників такої допомоги, ніж на сході (34% проти 19%).