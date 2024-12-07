За даними Британської розвідки, йдеться про три напрямки: Покровська вісь, Курахівська вісь та Велика Новосілка.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Розвідка Великої Британії відзначила, що більшість російських просувань останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках у Донецькій області: Покровська вісь, Курахівська вісь та Велика Новосілка. Всі вони — в Донецькій області, на південному сході України, і тісно пов’язані між собою.

На першій з них, як зазначається в огляді, Росія поступово просувається до Покровська, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт. Російські війська залишаються приблизно за 6-7 км від самого Покровська.

Також, вказують у Міноборони Британії, російські війська, ймовірно, ведуть бої в центрі Курахового.

“Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід”, – йдеться в огляді.

Також у розвідці звернули увагу на обмежений контрнаступ ЗСУ на північ від Великої Новосілки, що дозволив відбити у російських військ село Новий Комар.

“Незважаючи на це, російські сили продовжують спроби відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити селище. Російські війська також просуваються до Великої Новосілки з півдня, нещодавно захопивши село Благодатне”, – йдеться в огляді.