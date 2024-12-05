Більшість енергетичних об’єктів в Україні наразі захищені другим рівнем безпеки. Така система дозволяє значно зменшити шкоду від можливих атак РФ.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час форуму Ukrainian Energy Security Dialogue 2024.

“Сьогодні значна частина об’єктів закрита другим рівнем захисту, що допомагає мінімізувати наслідки. Однак єдиним надійним захистом є засоби ППО. Коли йдеться про тритонну бомбу, то лише збиття її у повітрі може врятувати об’єкт”, – зазначив посадовець.

Окремо Колісник підкреслив важливість застосування графіків обмеження електроенергії, які допомагають стабілізувати роботу енергетичної системи.

“Погодинні графіки обмеження електроенергії – це інструмент для підтримки стабільності енергосистеми”, – наголосив він.

Посадовець також звернув увагу на масштаб атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, лише 26 серпня російські війська випустили понад 260 одиниць озброєння загальною вартістю близько 1 мільярда доларів.

“Спільними зусиллями з Energy Communities за майже три роки вдалося зібрати 700 мільйонів євро для підтримки енергетики. Це показує співмірність наших зусиль і масштабів намірів ворога. Фактично, це другий фронт”, – підсумував Колісник.