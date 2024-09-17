Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними опитування, 79% респондентів висловили бажання залишитися в Україні, навіть у разі отримання іноземного громадянства. Лише 19% були б готові виїхати за кордон, а 2% не змогли дати конкретну відповідь.

Хоча цей відсоток дещо зменшився порівняно з вереснем 2022 року, коли 91% українців висловлювали бажання залишитися, він все ж перевищує показники 2020 року. Тоді в Україні хотіли залишитися лише 69% опитаних, а 28% розглядали можливість виїзду при отриманні іншого громадянства.

З точки зору регіонів, найвищий рівень прихильності до життя в Україні зафіксовано на заході країни — 81%. На півдні цей показник становить 80%, а на сході найнижчий — 75%.

Щодо бажання виїхати за кордон, найбільша частка таких людей проживає на сході країни — 25%. На заході та в центрі частка бажаючих покинути Україну однакова — 18%.

У віковому розрізі найбільш прихильні до залишення в Україні люди віком понад 60 років — 86%. Серед молоді віком до 30 років 74% також виступають за те, щоб залишатися в Україні, що є значним зростанням порівняно з 2020 роком, коли таких було лише 47%.