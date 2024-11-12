Більшість громадян України продовжують виступати проти територіальних поступок Росії — 58%. Водночас, до територіальних поступок (без конкретизації територій, які можуть бути предметом компромісу), готові 32% українців.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

“У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок. Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок”, – йдеться в дослідженні.

Частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, поступово знижувалась до 55% на травень 2024 року. Соціологи зазначають, що станом на початок жовтня 2024 року більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок (поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було).

Соціологи зазначають, що найбільше зростання готовності до поступок відбулося на сході України, де частка таких респондентів збільшилась з 33% до 40%. Проте, половина опитаних на сході (50%) залишаються категоричними противниками територіальних поступок.

На заході та в центрі України ситуація не змінилася: 59-60% респондентів виступають проти поступок, а 31-32% готові до компромісів.

“На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%, переважно за рахунок меншої частки тих, хто не визначився із своїми думками). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз)”, — зауважили соціологи.

Опитування проводилося упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. Було опитано 2004 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.