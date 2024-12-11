Згідно з опитуванням, 7 з 10 українців планують витратити частину свого бюджету, виділеного на різдвяні та новорічні свята, на підтримку благодійних ініціатив.

Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанії Deloitte.

Зокрема, 79% опитаних підтримають захисників на передовій, а серед представників покоління бебі-бумерів цей показник сягає 91%.

При цьому 2024 року українці орієнтуються на збереження бюджету під час святкового шопінгу. 43% респондентів заздалегідь планували здійснювати покупки під час “чорної п’ятниці” та “кіберпонеділка”. Більшість з них шукає знижки або програми лояльності, що впливає на остаточне рішення про покупку товарів.

Що планують купувати на свята

Незважаючи на економічну ситуацію, популярними категоріями товарів залишаються продукти харчування, алкогольні напої та іграшки.

“Чоловіки, як і жінки, планують придбати насамперед продукти харчування та алкогольні напої, а також іграшки для дітей. Якщо порівнювати вибір інших категорій товарів відповідно до статі, то популярнішими серед жінок стануть такі категорії: одяг і взуття (37%), косметика (32%), предмети домашнього вжитку (23%). Чоловіки ж обирають одяг і взуття (26%), побутову техніку та електроніку (26%)”, — йдеться в дослідженні консалтингової компанії Deloitte.

Традиційно супермаркети і великі ТЦ залишаються основними місцями для покупок, хоча дещо зменшилася частка покупок онлайн.