Зараз існує сім правових актів, які повинні бути прийняті для залучення надходжень від російських активів загальною сумою близько 6,6 млрд євро. За його словами, протягом тривалого часу це було неможливо зробити через відсутність консенсусу між країнами.

«Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є 6,6 млрд євро, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення», — сказав Боррель.

Він назвав цю ситуацію особливо гострою, адже український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської Ради.

Боррель назвав це “скоріше теоретичною дискусією” і додав, що будь-які затримки у військовій підтримці “мають реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні”.

“Це особливо важливо, тому що ми зараз підходимо до використання надзвичайних надходжень від заморожених (російських) активів, дебати щодо чого відбудуться на рівні Coreper (Комітет постійних представників ЄС – ред.) цього тижня”, – сказав Боррель.

Високий представник також нагадав, що 90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Далі їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.

З огляду на цей факт, за словами Борреля, країни-члени мають докласти всіх зусиль, щоб уникнути будь-якого блокування цих фінансових ресурсів на суму близько 3 млрд євро на рік.