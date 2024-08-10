Про це пише yle.
Опитування Аналітичного центру трудового життя показало, що більшість респондентів підтримують членство України в ЄС, незважаючи на можливе збільшення внесків до бюджету.
55% вважають, що Україна підходить для ролі члена Євросоюзу, тоді як 18% мають протилежну думку.
Багато респондентів також розмірковують про наслідки вступу: 59% вважають, що це призведе до збільшення внесків інших країн-членів, а 60% очікують появи нової мобільної робочої сили на європейських ринках праці.
62% респондентів вважають, що вступ України до ЄС може ізолювати Росію від Європи, згідно з опитуванням EVA, в якому взяли участь 2087 жителів Фінляндії.
- Кордон надалі буде закритим для росіян, – МЗС Фінляндії
- Кордон між Фінляндією та Росією надалі буде закритим
- Треба звикнути до війни, Україна використає все для перемоги, — Президент Фінляндії