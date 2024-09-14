У суботу, 14 вересня, відбувся 57-й обмін полоненими між Україною та Росією. Цього разу вдалося повернути додому ще 103 військових, більшість з яких перебували у ворожому полоні від початку повномасштабної війни. Загалом під час обмінів в Україну повернули 3671 українця.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

За його словами, переважна більшість зі звільнених 103 українців під час сьогоднішнього обміну — це люди, які утримувалися росіянами з перших днів війни. Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, прикордонники, представники спецпідрозділу “Кракен”. Також є представники Національної поліції та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

“Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився”, — зазначив омбудсман.

Лубінець побажав сім’ям, які все ще чекають на своїх рідних з полону, отримати свого часу таку ж довгоочікувану звістку.

“Сьогодні ще 103 родини отримали довгоочікувану звістку! Сім’ї, які чекають такої ж новини, не втрачайте віри! Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому”, — наголосив омбудсман.