Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.
За його словами, переважна більшість зі звільнених 103 українців під час сьогоднішнього обміну — це люди, які утримувалися росіянами з перших днів війни. Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, прикордонники, представники спецпідрозділу “Кракен”. Також є представники Національної поліції та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.
“Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився”, — зазначив омбудсман.
Лубінець побажав сім’ям, які все ще чекають на своїх рідних з полону, отримати свого часу таку ж довгоочікувану звістку.
“Сьогодні ще 103 родини отримали довгоочікувану звістку! Сім’ї, які чекають такої ж новини, не втрачайте віри! Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому”, — наголосив омбудсман.
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