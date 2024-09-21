Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.

За його словами, протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, українці побачать реальні кроки США, які спрямовані на те, щоб посилити позицію України на полі бою.

«Варто пам’ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато, але ми будемо намагатися надавати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги», – сказав він.

Карпентер також зазначив, що українці понад усе хочуть миру, а США потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути.

«Ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику для досягнення цієї кінцевої мети», – сказав Карпентер.

Нагадаємо, Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму $375 мільйонів, про нього можуть оголосити наступного тижня.