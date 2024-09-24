Під час зустрічі в четвер Джо Байден та України Володимир Зеленський обговорять ситуацію на фронті, останні події війни, а також підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє “Голос Америки”.

За її словами, президент США і віцепрезидентка Камала Гарріс чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним.

“Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій”, – сказала речниця Білого дому.

Вона додала, що США протягом останніх двох місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні протиповітряної оборони та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.

Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.