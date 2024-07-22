Президент США Джо Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року, повідомили у Білому домі.

Про це повідомляє CNN.

За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден успадкував після Трампа “економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси”, та зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а у НАТО з’явилися нові члени.

“Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу”.

Видання також акцентує, що Байден, який у неділю оголосив про вихід з президентських перегонів, не має запланованих подій на понеділок − він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус.

У Білому домі зазначили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять ближчим часом. Серед іншого, очікують президентського звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення.

В анонімному коментарі від посадовця з Білого дому журналістам сказали, що рішення Байдена зняти кандидатуру не було пов’язано з проблемами зі здоров’ям. Співрозмовник заявив, що останнім часом президент не проходив серйозних медичних обстежень, окрім щоденного спілкування з лікарем для моніторингу його лікування після зараження Covid-19.