Адміністрація президента США Джо Байдена передала Конгресу секретний звіт щодо війни в Україні, відсутність якого раніше викликала погрози деяких конгресменів заблокувати подальшу фінансову підтримку Києва на суму 61 млрд доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Представники Конгресу підтвердили отримання документа, проте ще не мали можливості його переглянути. Цей звіт був запитаний після того, як у квітні Конгрес схвалив виділення пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів.

Документ мав бути переданий ще до червня, але після пропуску встановленого терміну деякі законодавці почали обговорювати можливість блокування подальшого фінансування. Наприкінці серпня сенатор Джим Ріш заявив Reuters, що підтримує допомогу Україні, але не «сліпо».

«З перших днів війни путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріса надати стратегію щодо того, як США та наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну», — зазначив сенатор, додавши, що відсутність такої стратегії може свідчити про її наявність у Білого дому.

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Відтоді й аж до квітня 2024 року у США ніяк не могли проголосувати за цей пакет допомоги. Утім, все змінилося 20 квітня — тоді Палата представників підтримала цей законопроєкт.