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Білий дім призупинив усі гранти та позики від федерального уряду США

Білий дім наказав тимчасово призупинити всі гранти, позики та інші програми фінансової допомоги, що надаються федеральним урядом США.

Вівторок, 28 січня 2025, 17:16

Про це пишуть Washington Post та Wall Street Journal з посиланням на внутрішню записку.

Документ вимагає, щоб кожне агентство здійснило “всебічний аналіз” своїх програм, щоб перевірити відповідність з указами Дональда Трампа, які обмежують політику різноманітності, інклюзії та підтримки чистої енергетики.

У записці також наголосили, що ці зміни не вплинуть на одержувачів соціального страхування та Medicare і не стосуються допомоги, що надається безпосередньо особам.

Водночас у документі йдеться про те, що програми, які потрібно призупинити, “включають, але не обмежуються фінансовою допомогою для іноземної підтримки, неурядових організацій, DEI, пробудженою гендерною ідеологією та зеленим новим курсом”.

У документі також зазначено, що з 10 трильйонів доларів, витрачених федеральним урядом у 2024 фінансовому році, понад 3 трильйони доларів припали на федеральну фінансову допомогу, зокрема гранти та позики.

WP зазначає, що ці цифри викликають певні питання, оскільки Бюджетне управління Конгресу повідомляє, що уряд витратив 6,7 трильйона доларів у 2024 фінансовому році.

WSJ, посилаючись на джерело, зазначає, що нечітке формулювання меморандуму змусило деяких федеральних посадовців замислитися, чи не призупинить це розпорядження надання кредитів малому бізнесу, фінансування доріг та інших федеральних ініціатив.

Теги: Дональд Трамп, США

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