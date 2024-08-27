Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він підкреслив, що США активно шукають перехоплювачі та системи ППО не тільки в себе, а й серед союзників і партнерів. Він також зазначив, що руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України є типовою тактикою Путіна, особливо перед настанням холодів, коли зросте потреба населення в електроенергії та теплі.

Крім того, США працюють над захистом енергетичної інфраструктури країни. За словами Кірбі, це не лише питання захисту конкретних об’єктів, а й забезпечення надійної роботи енергетичної системи, навіть в умовах постійних атак. У результаті останніх ударів постраждали 15 областей України, загинули щонайменше 7 людей, 47 отримали поранення, а в кількох регіонах було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.