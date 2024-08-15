Про це повідомив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, його цитує The Guardian.

За його словами, про передачу нових пакетів із озброєнням для ЗСУ буде оголошено “найближчими днями”.

Зазначається, що коментар Кірбі пролунав після того, як міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим ситуацію на фронті та потреби України у сфері оборони.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.