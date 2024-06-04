Таку позицію озвучив у вівторок радник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на запитання, чи передбачає дозвіл на застосування американської зброї для ЗСУ вражати російські бомбардувальники поза територією України.
«Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі», – зауважив Кірбі.
Він уточнив, що ЗСУ «можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу».
Крім того, за його словами, українські оборонці це роблять і робили від початку війни.
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