Війна в Україні виявила потенційні проблеми з забезпеченням боєприпасами для США, що може стати критичним фактором у випадку конфлікту з Китаєм.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

“Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китая, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів”, – сказав Салліван.

Салліван підкреслив необхідність значного збільшення інвестицій в оборонну промисловість США. Він закликав новообраного президента Дональда Трампа зосередитися на модернізації військової виробничої бази країни.

“Здорова оборонно-промислова база означає здатність відновлюватися, розвиватися, будувати під час конфлікту, а не просто будувати перед конфліктом або готуватися до нього”, – додав радник з нацбезпеки.

До завершення терміну президентства Джо Байдена залишилося менше двох місяців. Салліван закликав Конгрес і адміністрацію наступного президента підтримати ініціативу Байдена щодо створення спеціального фонду для відновлення запасів боєприпасів. Йдеться про виділення 500 мільйонів доларів на рік для закупівлі Пентагоном критично важливих боєприпасів.

Радник також зазначив, що завдяки підтримці України США збільшили виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 50 тисяч одиниць на місяць. До кінця каденції Байдена цей показник зросте до 55 тисяч.

Салліван підкреслив, що необхідно зосередитися на протидії союзу між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном, які він назвав серйозними загрозами для безпеки США.