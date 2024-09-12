Білий дім завершує роботу над планом щодо послаблення обмежень на використання Україною американської зброї для ударів по російській території.

Про це виданню Politico стало відомо від західного посадовця і двох інших людей, знайомих з ходом обговорень,

За словами одного з учасників переговорів, ці дискусії проходили у вузькому колі високопосадовців Білого дому.

Деталі плану ще остаточно не узгоджені. Однак останніми днями офіційні представники Вашингтона, Лондона та Києва обговорювали можливість розширення зон на території Росії, по яких Україна зможе завдавати ударів із використанням американської та британської зброї.

Крім того, обговорювалися заходи щодо запобігання новим атакам з боку Росії, включно з тим, що США дозволили Україні використовувати британські ракети дальньої дії з американськими компонентами для ударів по території РФ.

Ці переговори між Вашингтоном і Києвом відображають зміну підходу, порівняно з обговореннями на початку літа. Вони свідчать про те, що адміністрація Байдена, ймовірно, готова погодитися з проханням Києва дозволити активніші оборонні дії на території Росії.

Раніше протягом кількох місяців високопосадовці США опиралися проханням Києва та інших європейських держав щодо зняття обмежень на використання американської далекобійної зброї для атак по території РФ.