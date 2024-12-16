Bitcoin злетів до рекордного рівня понад 106 000 доларів, що стало можливим завдяки коментарям новообраного президента США Дональда Трампа. Він припустив, що США планують створити стратегічний резерв біткоїнів, подібний до запасів нафти.

Про це пише Reuters.

Ці заяви сприяли зростанню найбільшої криптовалюти у світі, яка досягла максимуму в 106 533 долара, а на момент останніх торгів залишалася на рівні 105 688 доларів. Менша криптовалюта Ethereum також зросла на майже 3%, досягнувши 4 014 доларів.

“Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший – не тільки Китай, але й інші приймають її – і ми хочемо бути на чолі”, — заявив Трамп в інтерв’ю CNBC.

Відповідаючи на запитання, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп підтвердив: “Так, думаю, так”.

Інші країни також обговорюють можливість створення криптовалютних стратегічних резервів. Російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що політика США підриває роль долара як глобальної резервної валюти, що змушує багато країн звертатися до альтернативних активів, таких як криптовалюти.