Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі, досягнувши значної позначки у 100 тис. доларів на початку цього місяця. Однак аналітики прогнозують, що криптовалюта продовжить зростати і в 2025 році.

Про це повідомляє Reuters.

За словами фахівців брокерської компанії Bernstein, Bitcoin має потенціал досягти максимуму циклу в 200 000 доларів наприкінці 2025 року.

“Ми як і раніше переконані, що 100 000 доларів — це не остаточна віха”, — зазначили аналітики.

Компанія також висловила думку, що Bitcoin може стати основним активом нового часу, поступово замінюючи золото протягом наступного десятиліття.

Крім того, криптовалюта має значний потенціал стати важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.