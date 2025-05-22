Біткоїн встановив новий рекорд на тлі падіння долара та зростання золота

22 травня біткоїн досяг нового історичного максимуму, в той час як долар продовжує знижуватися. Ця інформація стала відома завдяки даним, опублікованим Reuters.

Фінансові труднощі в США, а також невдалий аукціон казначейських облігацій призвели до падіння долара до двотижневого мінімуму в парі з ієною.

Агенція зазначає, що невдалий продаж 20-річних облігацій підсилює тренд “Продай Америку”, що негативно впливає не лише на курс долара, але й на фондовий ринок, де трейдери починають нервувати після зниження кредитного рейтингу США агентством Moody’s минулого тижня.

У четвер біткоїн зріс до $111 862,98, що на 3,3% більше, ніж на закритті попереднього дня. Це зростання частково зумовлене тим, що інвестори шукають альтернативи американським активам.

Золото також показало позитивну динаміку, досягнувши майже двотижневого максимуму на рівні $3 325,79, залишаючись лише $175 від рекордного піку, зафіксованого в квітні.

Долар знизився на 0,4% до 143,15 ієни, що є найнижчим показником з 7 травня.

Раніше долар піднявся на 0,5% після заяви міністра фінансів Японії Кацунобу Като, який зазначив, що не обговорював рівень обмінного курсу під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом на переговорах “Групи Семи” в Канаді.

Проте така короткочасна реакція свідчить про глибокі сумніви інвесторів щодо намірів Білого дому послабити долар відносно багатьох азіатських валют.

Валюта Південної Кореї підскочила до 1368,90 вон за долар, досягнувши найвищого рівня з 4 листопада, після повідомлень про те, що Вашингтон закликав Сеул вжити заходів для зміцнення вон. Однак у четвер курс знизився до 1381,00 за долар.

Курс євро залишився незмінним на рівні $1,1326 після зростання на 0,4% в середу, що стало третім поспіль підвищенням.

Фунт стерлінгів зріс на 0,1% до $1,3431, а швейцарський франк також піднявся на 0,1% до 0,8246 за долар.