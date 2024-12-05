Про це повідомляє Reuters.
Загалом за рік вартість біткоїна збільшилася більше ніж удвічі. Найбільший стрибок стався за останній місяць, що збігся з результатами президентських виборів у США. Перемога Дональда Трампа та обрання прихильників криптовалют до складу законодавчих органів викликали позитивні настрої серед інвесторів. За чотири тижні після виборів біткоїн зріс у ціні на понад 50%.
Серед факторів, що сприяли підвищенню, називають заяву Трампа про намір запропонувати Пола Аткінса на посаду голови Комісії з питань цінних паперів і бірж США. Раніше Аткінс був відомий своєю роботою в галузі регулювання цифрових активів як співголова Token Alliance.
На думку експертів, ринок сприйняв цю новину як сприятливий сигнал для подальшого розвитку криптовалютної індустрії.