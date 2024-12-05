Ціна біткоїна вперше в історії перевищила 100 тисяч доларів США, повідомляють фінансові аналітики. У четвер під час ранкових торгів в Азії вартість криптовалюти сягнула рекордної позначки, пізніше піднявшись до 103 335 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом за рік вартість біткоїна збільшилася більше ніж удвічі. Найбільший стрибок стався за останній місяць, що збігся з результатами президентських виборів у США. Перемога Дональда Трампа та обрання прихильників криптовалют до складу законодавчих органів викликали позитивні настрої серед інвесторів. За чотири тижні після виборів біткоїн зріс у ціні на понад 50%.

Серед факторів, що сприяли підвищенню, називають заяву Трампа про намір запропонувати Пола Аткінса на посаду голови Комісії з питань цінних паперів і бірж США. Раніше Аткінс був відомий своєю роботою в галузі регулювання цифрових активів як співголова Token Alliance.

На думку експертів, ринок сприйняв цю новину як сприятливий сигнал для подальшого розвитку криптовалютної індустрії.