Bitcoin у четвер продемонстрував зростання після оголошення компанії MicroStrategy про намір випустити більше акцій, що дозволить їй продовжити масштабні закупівлі криптовалюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на ранок вартість Bitcoin зросла на 0,32% до $98,747, відступивши від денного максимуму $99,876.70. Загальний індекс криптовалют, який включає Ethereum, Solana і популярний Dogecoin, зріс на 0,2%, відновившись після середових втрат.

“Оголошення про те, що MicroStrategy планує випускати більше акцій наступного року для купівлі Bitcoin, стимулює зростання цін Ринок зараз орієнтується на майбутні закупівлі Bitcoin цією компанією, і це стає головним драйвером зростання. Стежити за новинами MicroStrategy – це тепер важлива частина мого робочого дня”, – зазначив Шон МакНалті, директор з торгівлі в компанії Arbelos Markets.

MicroStrategy Inc. подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на збільшення кількості акцій класу A та привілейованих акцій. Це дасть компанії, яка зосередилася на накопиченні Bitcoin, більше можливостей для подальших інвестицій у криптовалюту.

На цьому тижні MicroStrategy також повідомила про придбання додаткових Bitcoin на суму $561 мільйон за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму минулого тижня. Це вже сьомий тиждень поспіль, коли компанія купує криптовалюту.

Загалом у 2024 році Bitcoin зріс на 135%, перевершивши прибутковість традиційних інвестицій, таких як акції глобальних компаній і золото.

Трейдери застерігають, що найближчим часом на ринку може спостерігатися підвищена волатильність через масштабні розрахунки деривативів Bitcoin та Ethereum. У п’ятницю на платформі Deribit закінчиться строк дії рекордного обсягу опціонів – на $43 мільярди, з яких $13,95 мільярда припадає на Bitcoin і $3,77 мільярда – на Ethereum.

МакНалті пояснив, що учасники ринку можуть змінити свої позиції, що створить турбулентність.

“Маркетмейкери можуть почати закривати свої хеджі та скорочувати позиції по Bitcoin, що зробить п’ятничний ринок нестабільним”, – зазначив він.