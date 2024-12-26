Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на ранок вартість Bitcoin зросла на 0,32% до $98,747, відступивши від денного максимуму $99,876.70. Загальний індекс криптовалют, який включає Ethereum, Solana і популярний Dogecoin, зріс на 0,2%, відновившись після середових втрат.
“Оголошення про те, що MicroStrategy планує випускати більше акцій наступного року для купівлі Bitcoin, стимулює зростання цін Ринок зараз орієнтується на майбутні закупівлі Bitcoin цією компанією, і це стає головним драйвером зростання. Стежити за новинами MicroStrategy – це тепер важлива частина мого робочого дня”, – зазначив Шон МакНалті, директор з торгівлі в компанії Arbelos Markets.
MicroStrategy Inc. подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на збільшення кількості акцій класу A та привілейованих акцій. Це дасть компанії, яка зосередилася на накопиченні Bitcoin, більше можливостей для подальших інвестицій у криптовалюту.
На цьому тижні MicroStrategy також повідомила про придбання додаткових Bitcoin на суму $561 мільйон за середньою ціною, близькою до рекордного максимуму минулого тижня. Це вже сьомий тиждень поспіль, коли компанія купує криптовалюту.
Загалом у 2024 році Bitcoin зріс на 135%, перевершивши прибутковість традиційних інвестицій, таких як акції глобальних компаній і золото.
Трейдери застерігають, що найближчим часом на ринку може спостерігатися підвищена волатильність через масштабні розрахунки деривативів Bitcoin та Ethereum. У п’ятницю на платформі Deribit закінчиться строк дії рекордного обсягу опціонів – на $43 мільярди, з яких $13,95 мільярда припадає на Bitcoin і $3,77 мільярда – на Ethereum.
МакНалті пояснив, що учасники ринку можуть змінити свої позиції, що створить турбулентність.
“Маркетмейкери можуть почати закривати свої хеджі та скорочувати позиції по Bitcoin, що зробить п’ятничний ринок нестабільним”, – зазначив він.
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