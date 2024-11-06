На фоні виборів президента США Bitcoin показав значний стрибок, досягнувши історичного максимуму в 74 тисячі доларів.

Про це повідомляє CoinDesk.

Зазначається, що на 8:50 ранку вартість Bitcoin становить 74,7 тисячі доларів, а його капіталізація досягла 1,48 трильйона доларів.

Крім того, криптовалюта Ethereum також продемонструвала значне зростання, піднявшись на 7,09% і досягнувши 2,58 тисячі доларів.

Нагадуємо, що Дональд Трамп легалізувати криптовалюту в разі перемоги, популярність Bitcoin серед інвесторів зросла, що, ймовірно, посприяло такому стрибку.

Експерти припускають, що очікування рішень нової адміністрації США та можливе посилення криптовалютного регулювання надають додатковий імпульс зростанню ринку цифрових активів.