Про це повідомляє Bloomberg.
Зменшення інтересу до ризикових активів пояснюється також ослабленням очікувань щодо зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США.
Згідно з даними Bloomberg, з 19 грудня з американських біржових фондів, орієнтованих на Bitcoin, вивели близько $1,8 мільярда. Обсяг відкритих контрактів на Bitcoin-ф’ючерси, що торгуються на платформі CME Group Inc., знизився майже на 20% від грудневого піка, що свідчить про зменшення інтересу інституційних інвесторів у США.
“Хоча оптимізм оточує крипто-дружнє регулювання після інавгурації Трампа, ми вважаємо, що ключовим каталізатором може стати січень, коли інституції переглядатимуть розподіл активів. З огляду на те, що Bitcoin тепер широко прийнятий широким спектром інституцій – цього року до списку додалися університетські фонди. Ймовірно, зростуть алокації, що зміцнить домінування Bitcoin, стабілізує рух спотових цін і наблизить динаміку волатильності до акцій”, – зазначила компанія QCP Capital у своєму зверненні до клієнтів.
Попри грудневе зниження, за підсумками 2024 року Bitcoin зріс на 120%, перевершивши показники золота та глобальних фондових ринків.
На момент написання новини курс Bitcoin склав $93,518, що на 0,20% менше за попередній показник. Інші криптовалюти, такі як Ether та Dogecoin, також зіткнулися з труднощами в підтримці зростання.
Аналітики прогнозують, що ключові зміни для ринку можуть відбутися вже у січні, коли інституції переглянуть свої портфелі. Водночас криптовалюта залишається привабливою для великих інвесторів, що сприятиме стабілізації ринку та зменшенню його волатильності.
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