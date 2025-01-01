У грудні 2024 року Bitcoin завершив місяць зі зниженням вартості вперше за останні чотири місяці. Після досягнення рекордної ціни $108,315 у середині місяця, курс криптовалюти знизився на 3,2%. Основною причиною стало фіксування прибутків американськими інвесторами після стрімкого зростання, викликаного перемогою Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зменшення інтересу до ризикових активів пояснюється також ослабленням очікувань щодо зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США.

Згідно з даними Bloomberg, з 19 грудня з американських біржових фондів, орієнтованих на Bitcoin, вивели близько $1,8 мільярда. Обсяг відкритих контрактів на Bitcoin-ф’ючерси, що торгуються на платформі CME Group Inc., знизився майже на 20% від грудневого піка, що свідчить про зменшення інтересу інституційних інвесторів у США.

“Хоча оптимізм оточує крипто-дружнє регулювання після інавгурації Трампа, ми вважаємо, що ключовим каталізатором може стати січень, коли інституції переглядатимуть розподіл активів. З огляду на те, що Bitcoin тепер широко прийнятий широким спектром інституцій – цього року до списку додалися університетські фонди. Ймовірно, зростуть алокації, що зміцнить домінування Bitcoin, стабілізує рух спотових цін і наблизить динаміку волатильності до акцій”, – зазначила компанія QCP Capital у своєму зверненні до клієнтів.

Попри грудневе зниження, за підсумками 2024 року Bitcoin зріс на 120%, перевершивши показники золота та глобальних фондових ринків.

На момент написання новини курс Bitcoin склав $93,518, що на 0,20% менше за попередній показник. Інші криптовалюти, такі як Ether та Dogecoin, також зіткнулися з труднощами в підтримці зростання.

Аналітики прогнозують, що ключові зміни для ринку можуть відбутися вже у січні, коли інституції переглянуть свої портфелі. Водночас криптовалюта залишається привабливою для великих інвесторів, що сприятиме стабілізації ринку та зменшенню його волатильності.