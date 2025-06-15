Bitlook Pro-Am Drift 2025 у Києві: благодійний дрифт за Сили спецоперацій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

15 червня 2025 року у Києві на майданчику Base23 Spot пройшов другий раунд обʼєднаної серії з дрифтингу Bitlook Pro-Am Drift. Основною метою цього заходу стало зібрання одного мільйона гривень для Сил спеціальних операцій, а також організація пункту рекрутингу до війська.

Більше ніж 60 пілотів з усієї України змагалися у контрольованому заносі на спеціально підготовленій трасі. Організатор Сергій Ситар пояснив, що змагання складаються з двох етапів: індивідуальних кваліфікаційних заїздів та парних дрифт-батлів. У фінал проходять 32 найкращі учасники, які борються за перемогу.

“Дрифтинг оцінюється трьома основними критеріями – це траєкторія, кут і стиль. Траєкторія – це задана лінія по трасі, якої мають притримуватися учасники. Кут – це відхилення задньої осі автомобіля відносно його передньої осі. І стиль – це те, наскільки учасник контролює свій автомобіль, наскільки точно він вміє користуватися своїми важелями керування, також управляти заносом”, – розповів Сергій Ситар.

Учасник Назарій поділився своїми враженнями: “Сьогодні у мене дебют на таких змаганнях. Дрифт більш схожий на фігурне катання. Просто ковзати по льоду – це одне, а ковзати правильно, плавно, без різких рухів – це набагато складніше. Це набагато більш тонкий і точний рівень контролю”.

Владислав, який займається дрифтингом вже два роки, розповів про свою командну машину: “Вона не є прям дорогою, але вона класна і вона працююча. Вона була зібрана за 10 днів, от і вона вже працює. Класні суперники, рівень дуже класний, приїхали кайфануть. От і все”.

Окрім змагань, організатори підготували трибуни, зони відпочинку та фуд-зони. Глядач Валерій зазначив: “Класний захід, який розвиває наше суспільство і в цілому розбавляє атмосферу. В мене знайомий виступає, друг, тому приїхали його підтримати, його команду. Чекаємо кваліфікацію. 100% він пройде далі, він брав участь у всіх чемпіонатах, тому і віримо і сподіваємося”.

Загалом на благодійний захід завітало близько пів тисячі глядачів. Один із них, Микола Головань, поділився емоціями: “Це просто шикарне відчуття, коли ти чуєш цей рев двигунів, випалені шини”.

Вхід на захід був за донати: квиток у фан-зону коштував 600 гривень, а доступ до перегонових автівок – 1200 гривень. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання автомобілів для військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На заході також працював пункт рекрутингу Сил спеціальних операцій. Гості мали можливість спробувати себе в ролі оператора розвідки, керуючи дронами, або перевірити свою реакцію у віртуальному бою, знешкоджуючи безпілотники на симуляторі.

“У нас тут підтягування, відтискання, скручування, все просто”, – розповів спецпризначенець Сил спеціальних операцій Олександр Тітенко “Титан”, який відповідає за фізичну підготовленість бійців свого полку.

Він також пояснив нормативи для вступу до ССО: підтягування 10-15 разів, відтискання від підлоги 35 разів, біг на 3 км за 15 хвилин і стометрівка за 14 секунд.

“Люди, які приходять, це вже добре, що вони приходять, що вони цікавляться і вони планують на майбутнє своє місце, де вони будуть знаходитись. Навіть, якщо вони сьогодні не вкладуться в нормативи, ми підемо їм на зустріч і, повірте мені, на власному досвіді, вони через час будуть показувати неймовірні результати, які в майбутньому їх збережуть, життя їм збережуть і здоров’я”, – сказав Олександр Тітенко.

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