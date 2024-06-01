Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На Херсонщині колаборанти організували працівників бюджетної сфери для здачі крові. Для цього мобільний комплекс збору донорської крові їздить по районних центрах. Потреба у крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.
Це робиться у кращих пропагандистських традиціях Кремля. Донорами стають всі працівники окупаційних адміністрацій, а потім вчителі, без виключення.
На тимчасово окупованих територіях України та в окупованому Криму ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими. Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, оскільки все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі.
Росіяни примушували здавати кров працівників шкіл і дитсадків для окупантів, а в разі відмови – загрожували штрафами.
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