У тимчасово окупованій Херсонській області колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На Херсонщині колаборанти організували працівників бюджетної сфери для здачі крові. Для цього мобільний комплекс збору донорської крові їздить по районних центрах. Потреба у крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

Це робиться у кращих пропагандистських традиціях Кремля. Донорами стають всі працівники окупаційних адміністрацій, а потім вчителі, без виключення.

На тимчасово окупованих територіях України та в окупованому Криму ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими. Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, оскільки все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі.

Росіяни примушували здавати кров працівників шкіл і дитсадків для окупантів, а в разі відмови – загрожували штрафами.