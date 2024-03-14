У Молдові було заявлено, що Росія незаконно виготовила бюлетені для так званих "виборів" президента РФ на території Придністров'я.

Це було оголошено віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції Молдови, Олегом Серебряним, за інформацією Euractiv.

Він звинуватив Росію у порушенні закону, зазначивши, що Москва вирішила відкрити шість виборчих дільниць у Придністров’ї, хоча угодою передбачалася робота лише однієї, яка мала діяти в посольстві РФ у Кишиневі.