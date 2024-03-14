Це було оголошено віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції Молдови, Олегом Серебряним, за інформацією Euractiv.
Він звинуватив Росію у порушенні закону, зазначивши, що Москва вирішила відкрити шість виборчих дільниць у Придністров’ї, хоча угодою передбачалася робота лише однієї, яка мала діяти в посольстві РФ у Кишиневі.
“Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров’ї — ред.), щоб не провозити їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон, адже кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх (бюлетені — ред.)”, – зазначив Серебрян.