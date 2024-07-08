З перших годин після влучання російської ракети в один із корпусів дитячої клінічної лікарні "Охматдит" українські бізнесмени та компанії надають товари, техніку та фінансову підтримку для рятувальної операції та відновлення.

Про це пише Forbes.

1 млн грн виділяє на відновлення лікарні власник мереж EVA та Varus Руслан Шостак. Про це повідомила пресслужба підприємця.

“Епіцентр К” надає будівельну техніку та матеріали для допомоги в розборі завалів, а також візьме участь у відновленні лікарні “Охматдит”. У тому числі ритейлер збирається фінансово підтримати відновлення медзакладу. Про це повідомила керівниця департаменту зі звʼязків із громадськістю компанії Юлія Чудновець.

Виділити кошти на відновлення зруйнованого специфічного медичного обладнання лікарні планує співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

“Ірина (Чечоткіна) на звʼязку з лікарями”, – повідомив він виданню.

Медична мережа “Добробут” готова безоплатно прийняти та надати всю необхідну допомогу дітям, які постраждали при обстрілі “Охматдиту”, а також дорослим та персоналу дитячої лікарні, повідомила пресслужба мережі. Наразі всі бригади швидкої допомоги “Добробуту” працюють на місці трагедії, – зазначили в компанії.

АТБ, Novus, “Сільпо”, Auchan, “Варус”, “Коло” надали потерпілим їжу та воду, повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

“Через півтори години вантажівки були на місці”, – зазначив він.

5 млн грн направила інвестиційна група ICU фонду “Таблеточки” на допомогу лікарні та онкохворим дітям, які там лікуються. Про це компанія повідомила в соцмережах.

3 млн грн виділяє ПриватБанк. Гроші будуть направлені на закупівлю обладнання й відновлення роботи зруйнованого корпусу, а також на придбання медикаментів та медичних матеріалів, повідомила пресслужба фінзакладу.

5 млн грн планують виділити на допомогу “Охматдиту” в мережі “Аврора”. Про це повідомив співвласник та СЕO компанії Тарас Панасенко.

“Чекаємо на список потреб”, – сказав він.

Особисто від себе бізнесмен перерахував на допомогу лікарні 400 000 грн.

1 млн грн виділяє IT-компанія Intelias, – повідомив її СЕО та співзасновник Віталій Седлер.

Таку ж суму на допомогу відновлення “Охматдиту” збирається перерахувати будівельна компанія Taryan Group. Крім цього, девелопер передає гуманітарну допомогу – продукти харчування, предмети першої необхідності тощо.

Також по 1 млн грн виділяють “Нова пошта”, мережа UPG та Uklon.

10 млн грн спрямовує на допомогу лікарні “Київстар”, повідомила пресслужба оператора. Передача коштів відбудеться за допомоги фонду dobro.ua.

Український інтернет-холдинг Genesis перерахував на відновлення “Охматдиту” 1 млн грн. Ще стільки ж – співзасновник та СЕО компанії Володимир Многолєтній особисто. Ще 200 000 грн зібрали співробітники Genesis. IT-компанія SoftServe передає лікарні 1 млн грн спільно з благодійним фондом “Відкрий очі”.

Віктор та Олена Пінчуки візьмуть на себе відновлення медичного обладнання дитячої лікарні “Охматдит”, – повідомив фонд Viktor Pinchuk Foundation. Наразі представники фонду спілкуються з лікарнею для виявлення найважливіших потреб, зазначено в повідомленні.

500 000 гривень на допомогу дитячій клініці передає компанія Kasta, повідомив Forbes засновник та СЕО онлайн-ритейлера Андрій Логвин.