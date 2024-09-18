Про це повідомляє hromadske.

Журналісти зазначають, що персональні санкції проти Єрмолаєва були введені на 10 років указом президента від 23 грудня 2023 року. За інформацією СБУ, Єрмолаєв перереєстрував свій бізнес у Криму через підставних осіб за російськими законами та протягом багатьох років сплачував податки в бюджет РФ.

Основна частина бізнесу Єрмолаєва була створена Закритим венчурним фондом Технології, який належить кіпрській компанії Licita Trading Co LTD. Протягом тривалого часу її єдиним власником і директором був сам Єрмолаєв. Проте 3 січня в бізнес-реєстрі Кіпру з’явилась інформація, що вже 5 грудня 2023 року новою власницею всього пакета акцій стала Софія Кононенко.

«Ймовірно, документ внесли в систему заднім числом, щоб формальна зміна власника „відбулася“ до введення санкцій», —припускають журналісти.

Софії Кононенко, дочці Вадима Єрмолаєва, 21 рік. Вона проживає в Лондоні та на Кіпрі і нещодавно стала матір’ю. В Instagram і TikTok вона часто показує моменти свого життя: відпочинок біля моря, гри з сином, дорогий одяг та взуття. У розмові з hromadske Софія Кононенко відмовилася коментувати отримання акцій від батька, заявивши, що її переплутали з кимось іншим.

В Україні Софія володіє сорока гектарами землі, тоді як її брат Артур має 50 гектарів, сестра Даяна — понад сорок квартир у Дніпрі, а її 15-річний брат Давид — двома квартирами.

У 2021 році журнал Forbes оцінював статки Вадима Єрмолаєва, родом із Дніпра, у 220 мільйонів доларів. Він є одним з провідних забудовників Дніпра і має інтереси у фінансовому секторі, виробництві алкоголю та агробізнесі.