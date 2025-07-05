Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, які говорили з агентством на умовах анонімності.

Американська інвестиційна компанія BlackRock зупинила пошук інвесторів для Фонду розвитку України, про що повідомляє Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

Згідно з інформацією, фонд був близький до отримання початкової підтримки від країн, зокрема Німеччини, Італії та Польщі. Однак у січні 2025 року BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через брак інтересу на фоні зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Варто зазначити, що у грудні 2024 року серед спонсорів фонду не було представників уряду США.

У 2024 році віцепрезидент BlackRock Філіпп Гільдебранд зазначав, що Фонд розвитку України планував залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

За його словами, планувалося створення консорціуму акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати відновлювальні роботи в Україні на суму не менше 15 мільярдів доларів. За оцінками Світового банку та інших організацій, загальна потреба у відбудові України перевищує 500 мільярдів доларів.

Прессекретар BlackRock підтвердив, що компанія завершила безкоштовну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році і наразі не має «жодного активного мандату» з українським урядом.

Джерела Bloomberg також повідомили, що BlackRock планувала представити фонд під час Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року, де очікується участь італійської прем’єр-міністерки Джорджа Мелоні та президента України Володимира Зеленського. Проте точні терміни презентації поки що не були оголошені.

Крім того, співрозмовники агентства зазначили, що Франція працює над новою пропозицією щодо створення фонду, який замінить ініціативу BlackRock. Однак наразі залишається невідомим, наскільки ефективним буде цей план без підтримки США.

Ця ситуація продовжує викликати занепокоєння серед експертів та інвесторів, оскільки відновлення України потребує значних фінансових вливань.