16 травня 2025 року у Києві на Центральному залізничному вокзалі пройшов благодійний музичний захід під назвою “Залізні ритми захисту”. Цей унікальний концерт, організований діджейками, мав на меті зібрати кошти для підтримки жінок-військовослужбовиць, які борються за Україну на передовій.

У головному холі вокзалу лунала електронна музика, що гармонійно поєднувалася з українськими народними піснями. Ініціатива Arm Women Now активно збирала донати для придбання анатомічних бронежилетів, спеціально розроблених для жінок-захисниць. Цей формат заходу, що поєднує культурний перформанс із благодійною метою, став першим у своєму роді на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Організаторка події, Ірина Никорак, зазначила, що стандартні чоловічі бронежилети, які надаються жінкам-військовим, не враховують особливостей жіночої анатомії, що може обмежувати їхню рухливість і створювати небезпеку під час бойових дій. В Україні служить близько 70 тисяч жінок у Збройних Силах, що є найбільшим показником серед країн НАТО. Жінки виконують різні ролі, від артилеристок до снайперок і бойових медиків.

Гості заходу, серед яких була і Яна, підкреслювали важливість поєднання фольклорних мелодій із сучасною електронною музикою, що підтримує традиції та об’єднує народ. Учасників закликали долучитися до збору коштів на 250 анатомічних бронежилетів, вартість кожного з яких становить 25 тисяч гривень.

Тетяна, співзасновниця гурту “Вільце”, наголосила на тому, що захисниці щодня ризикують своїм життям заради безпеки інших, тому музиканти раді можливості висловити їм подяку через свою творчість. Подібні благодійні ініціативи стають все більш популярними у столиці, надаючи підтримку військовим та об’єднуючи суспільство навколо важливих цінностей.

Нагадаємо, що раніше, 4 травня, у київському парку “Муромець” відбувся забіг на честь 11-ї річниці бригади “Азов”, де учасники також збирали кошти на потреби військових. Такі заходи є важливою складовою підтримки українських захисників у часи війни.