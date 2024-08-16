БФ "Охматдит - здорове дитинство" не погодився на перерахування зібраних коштів для відновлення лікарні.

Про це написав генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір.

Після терористичної атаки українське суспільство об’єдналося для відновлення лікарні «Охматдит», отримавши підтримку міжнародних партнерів. Інформація про збір коштів була поширена через соціальні мережі, ЗМІ та офіційні сайти, що сприяло залученню громадян і бізнесу.

Реквізити фонду додавалися до всіх публікацій і листів до спонсорів, оскільки раніше існувала добра взаємодія та довіра до фонду.

Фонд НДСЛ «Охматдит» спочатку користувався довірою благодійників, які сподівалися на використання зібраних коштів для відновлення лікарні.

Проте після публічних скандалів і закликів перерахувати гроші на рахунок лікарні, комунікація з фондом погіршилася. Це призвело до розбіжностей у поглядах на процес відновлення та невиконання обіцянок щодо фінансування.

Зранку 16 серпня 2024 року стало відомо, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати 378 млн грн на рахунок НДСЛ «Охматдит».

Це рішення викликало шок, оскільки лікарня асоціюється з відповідальністю та професіоналізмом. Автор тексту вимагає від фонду переказати кошти, отримані для відновлення НДСЛ після ракетної атаки 8 липня 2024 року, на казначейський рахунок лікарні.

Лікарня розглядає можливість розірвання правовідносин з фондом через недобросовісні та ймовірно шахрайські дії з його боку. Колектив НДСЛ «Охматдит» планує вжити всіх заходів для відновлення корпусів лікарні до настання несприятливих погодних умов.