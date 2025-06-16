13 червня у Білій Церкві відбувся Перший благодійний турнір з боксу, присвячений дню першого визволення Маріуполя.

Захід об’єднав не лише спортсменів і шанувальників боксу, а й військових, посадовців та жителів громади.

Почесними гостями турніру стали воїни легендарного “Азову”, які також вийшли на ринг, сформувавши 9 боксерських пар. Серед учасників були ветерани війни, що попри втрати кінцівок і важкі поранення, гідно боролися, демонструючи незламність, силу духу та волю до перемоги.

Під час події вдалося зібрати 7 400 000 гривень на потреби бригади. Крім того, співорганізатори заходу ГО “Важливі дії” передала захисникам 12 автомобілів: 5 IVECO VM 90, 5 IVECO ACM 80 та 2 Mitsubishi L200.

Цього дня ринг став символом незламності – кожен поєдинок, кожен удар нагадував про силу духу та волю до перемоги. Ця благодійна ініціатива стане щорічною традицією, яка об’єднує спорт і підтримку наших захисників.