Перша жінка-керівник MI6: історичне призначення в британській розвідці

Про це повідомляє BBC.

В історії британської розвідувальної служби МІ6 відбулося знакове призначення: вперше на посаду керівника обрана жінка. Блез Метревелі, яка приєдналася до служби у 1999 році, стала новою очільницею. Їй 47 років, і до цього вона очолювала важливий відділ технологій та інновацій, що відповідає за захист особистостей секретних агентів та розробку нових методів протидії загрозам.

“MI6 відіграє життєво важливу роль – разом з MI5 та Центром зв’язку уряду (GCHQ) – у забезпеченні безпеки британського народу та просуванні інтересів Великої Британії за кордоном. Я з нетерпінням чекаю продовження цієї роботи разом із хоробрими офіцерами та агентами MI6 та нашими численними міжнародними партнерами.” – Блез Метревелі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив це призначення як “історичне”, підкресливши важливість роботи розвідувальних служб у сучасному світі.

Блез Метревелі здобула освіту в Кембридзькому університеті, де вивчала антропологію. Раніше вона обіймала посаду директора в MI5, що є дочірньою службою внутрішньої безпеки МІ6. Протягом своєї кар’єри вона працювала в різних регіонах, зокрема на Близькому Сході та в Європі.

Серед основних загроз, які вона виділила, є “діяльність російської держави” та “Китай, який змінює світ”.

Основне завдання MI6 полягає в зборі розвідувальних даних за кордоном для підвищення безпеки Великої Британії. Служба зосереджена на боротьбі з тероризмом, протидії ворожим державам та зміцненні кібербезпеки.