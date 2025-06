Блейк Лайвлі відкликає частину звинувачень проти Джастіна Бальдоні

Про цему повідомлює The Independent з The Independent

Акторка Блейк Лайвлі вирішила відкликати частину своїх звинувачень проти Джастіна Бальдоні, пов’язаних із завданням психологічної шкоди під час зйомок фільму It Ends With Us. Це стало відомо після того, як адвокати Бальдоні подали запит на доступ до медичних записів Лайвлі. Проте, вона продовжує судитися з ним за звинуваченнями у сексуальних домаганнях і переслідуванні, як повідомляє The Independent.

Лайвлі подала до суду заяву про намір зняти звинувачення в навмисному або необережному завданні психологічної шкоди. Це рішення, ймовірно, пов’язане з вимогою адвокатів Бальдоні отримати доступ до її особистих медичних даних, включаючи нотатки терапевтів.

Юристи Бальдоні, які представляють його компанію Wayfarer Studios, звернулися до суду з проханням зобов’язати Лайвлі підписати дозвіл на передачу медичних записів. Вони зазначили, що акторка хоче відмовитися від звинувачення, але без остаточного закриття справи, зберігаючи можливість поновити його в майбутньому.

Адвокати Лайвлі у відповідь заявили, що це лише уточнює основні акценти справи, назвавши дії протилежної сторони “інформаційним трюком”. Вони підкреслили, що Лайвлі продовжує вимагати компенсацію за емоційні переживання в межах інших пунктів позову, зокрема щодо сексуальних домагань, тиску та помсти.

Нагадаємо, що у січні Лайвлі звинуватила Бальдоні у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику, а також у спробі знищити її репутацію через кампанію дискредитації. Сам Бальдоні заперечує всі звинувачення і подав зустрічний позов на $400 мільйонів, стверджуючи, що Лайвлі та її чоловік, актор Раян Рейнольдс, намагалися зруйнувати його кар’єру.

У травні команда Бальдоні відкликала повістку, яка передбачала виклик до суду співачки Тейлор Свіфт як свідка. Розгляд справи заплановано на березень 2026 року.

Конфлікт між Лайвлі та Бальдоні розпочався у грудні, коли акторка подала позов до Департаменту цивільних прав Каліфорнії. Вона стверджує, що Бальдоні, який був режисером, продюсером і виконавцем однієї з головних ролей у фільмі Покинь, якщо кохаєш, сексуально домагався її під час зйомок, а потім організував наклепницьку кампанію проти неї.

Бальдоні заперечує всі звинувачення, його юридична команда стверджує, що ці звинувачення є “категорично неправдивими” і що навіть доводилося наймати кризового менеджера, оскільки Лайвлі погрожувала зірвати зйомки фільму, якщо її вимоги не будуть виконані.

Пізніше Бальдоні подав позов на 250 мільйонів доларів проти видання New York Times, стверджуючи, що їхній репортаж “майже повністю спирався на неперевірену і егоїстичну розповідь” Лайвлі, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях та наклепницькій кампанії.

Речник New York Times зазначив, що видання планує захищатися від позову, оскільки їхній матеріал ґрунтувався на аналізі тисяч сторінок оригінальних документів, включаючи текстові повідомлення та електронні листи, які вони цитують.

У січні стало відомо, що Джастін Бальдоні подав до суду на $400 мільйонів на Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса, стверджуючи, що вони намагалися “знищити” його та його кар’єру, викравши фільм Покинь, якщо кохаєш.