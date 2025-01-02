Блейк Лайвлі подала позов на режисера та актора фільму “Покинь, якщо кохаєш” за сексуальні домагання

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі подала позов до суду на режисера та виконавця головної ролі у фільмі "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні, звинувачуючи його у сексуальних домаганнях і організації кампанії з її дискредитації. Позов було подано у Нью-Йорку у вівторок.

Про це пише Screen Daily.

Лайвлі стверджує, що Бальдоні, а також один з продюсерів фільму Джеймі Хіт чинили сексуальні домагання та іншу неналежну поведінку до і під час зйомок.

Акторка також стверджує, що після того, як вона повідомила про неналежну поведінку Бальдоні, його компанія Wayfarer Studios та інші особи організували кампанію з метою її дискредитації.

У відповідь Бальдоні та інші подали позов до суду на 250 мільйонів доларів проти видання The New York Times через публікацію про звинувачення Лайвлі. Вони стверджують, що стаття базувалася на неперевірених твердженнях Лайвлі і ігнорувала докази, які спростовують її звинувачення, пише Variety.

Речник The New York Times заявив, що стаття була заснована на ретельному аналізі тисяч документів, і газета “рішуче захищатиметься” у суді.