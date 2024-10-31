Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Вашингтоні, передає “Інтерфакс-Україна”.
За даними США, на території Росії наразі знаходяться близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців.
“За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 тис. північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8 тис. із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями”, — заявив Блінкен.
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