Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Вашингтоні, передає “Інтерфакс-Україна”.

За даними США, на території Росії наразі знаходяться близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

“За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 тис. північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8 тис. із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями”, заявив Блінкен.

При цьому держсекретар США зазначив, що Росія навчає північнокорейських військових артилерійським навичкам, базовим піхотним операціям, зокрема розчищенню окопів та використанню дронів.

Блінкен вказав, що це показує рішучий намір Росії залучати ці сили у бойових операціях на фронті.