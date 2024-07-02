Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони у зв’язку з самітом НАТО, який відбуватиметься 9–11 липня у Вашингтоні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня”, – сказав він, не надаючи подробиць.

Блінкен наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України. Він, на думку держсекретаря США, є “надзвичайним”.

21 червня до Києва з візитом прибував заступник Блінкена Джон Басс. Він тоді заявив, що США постійно думають, як вони можуть допомогти Україні, її людям, інфраструктурі та промисловості. Зокрема, йдеться про те, які системи можуть бути надані західними партнерами.

“Це не тільки на рівні обговорення”, – сказав посадовець.